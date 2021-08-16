Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС Сергею Суровикину
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковнику Сергею Суровикину. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание генерал-полковника было присвоено Суровикину 13 декабря 2013 года, а в октябре 2017 он стал главнокомандующим ВКС, после в декабре того же года получил звание Героя РФ за мужество и героизм, проявленные в Сирийской Арабской Республике, передает RT.
Ранее Путин освободил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».
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