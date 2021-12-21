Путин примет участие в церемонии приема двух атомных подлодок в состав ВМФ

Президент Владимир Путин примет участие в церемонии приема в состав Военно-морского флота РФ атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тихоокеанский флот России получит четыре атомных подлодки

Мероприятие состоится во вторник, российский лидер будет участвовать в нем по видеосвязи.

«Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Посетит тематическую выставку, посвященную коллегии, будет весьма объемное выступление президента, будет также выступление министра обороны [Сергея] Шойгу», — цитирует Пескова РИА Новости.

Краткая церемония крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ пройдет во время посещения выставки.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПодлодкиВМФ РФДмитрий ПесковВладимир Путин
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