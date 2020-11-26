Президент России Владимир Путин прилетел в Саров.

Кадры с посадкой его самолета в аэропорту города показа телеканал «Россия 24».

Ранее Путин планировал прилететь в город в среду, но нелетная погода перенесла эти планы, сообщает RT. В ходе визита глава государства осмотрит разработки Российского федерального ядерного центра.

После Сарова президент планировал отправится с рабочей поездкой в Тобольск.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют Владимиру Путину вернуться к активному графику командировок по стране.

