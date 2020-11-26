Путин прилетел в Саров
Президент России Владимир Путин прилетел в Саров.
Кадры с посадкой его самолета в аэропорту города показа телеканал «Россия 24».
Ранее Путин планировал прилететь в город в среду, но нелетная погода перенесла эти планы, сообщает RT. В ходе визита глава государства осмотрит разработки Российского федерального ядерного центра.
После Сарова президент планировал отправится с рабочей поездкой в Тобольск.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют Владимиру Путину вернуться к активному графику командировок по стране.
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