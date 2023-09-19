Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент Владимир Путин прибыл в Ижевск, передает РИА Новости. Глава государства проведет заседание военно-промышленной комиссии.

19 сентября в России отмечается День оружейника. На заседании комиссии президент поздравит всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу, а затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения в оборонной сфере между Россией и Ираном развиваются динамично. Он обсудил актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества в ходе переговоров с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери, передает «Радиоточка НСН». Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek. Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы конфликт на Украине прекратился.

