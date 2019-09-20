Путин появился на учениях «Центр-2019»

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на полигон Донгуз в Оренбургской области, где проходит активная фаза командно-штабных учений «Центр-2019». Глава государства и главнокомандующий понаблюдает за манёврами, а также проведёт встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передаёт RT. Лидеры двух стран также ознакомятся с выставкой вооружения и военной техники.

Ранее российские военные провели успешный пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в ходе манёвров в Донгузе. Как отмечает РИА ФАН, боеприпас успешно попал в цель, которая представляла собой муляж стратегически важного объекта условного противника. Точность поражения подтвердил беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В масштабных учениях «Центр-2019» участвуют до 128 тысяч военнослужащих из восьми стран - России, КНР, Пакистана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В манёврах также задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также более 500 разных летательных аппаратов.

Отработка основных боевых задач проходит на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, в акватории Каспийского моря, а также на полигонах государств-партнеров.