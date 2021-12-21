Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием

Нужно продолжить оснащать российские войска современным оружием. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это должно быть сбалансировано и по плану.

Ранее Путин заявил, что доля современных вооружений в российской армии - выше 71%. При этом в ядерных силах - 89%.



