Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием

Нужно продолжить оснащать российские войска современным оружием. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это должно быть сбалансировано и по плану.

Ранее Путин заявил, что доля современных вооружений в российской армии - выше 71%. При этом в ядерных силах - 89%.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВооружениеАрмияВладимир Путин
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