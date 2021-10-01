Путин подписал указ об осеннем призыве в армию РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на интернет-портале правовой информации, призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет не пребывающие в запасе.
Приказ касется 127 500 мужчин, которые будут служит один год. Продлится осенний призыв с 1 октября по 31 декабря.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому первое заседание Госдумы РФ восьмого созыва пройдёт 12 октября, сообщает RT.
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