Путин подписал указ об осеннем призыве в армию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на интернет-портале правовой информации, призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет не пребывающие в запасе.

Приказ касется 127 500 мужчин, которые будут служит один год. Продлится осенний призыв с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому первое заседание Госдумы РФ восьмого созыва пройдёт 12 октября, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинРоссийская АрмияПризывПризывники
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