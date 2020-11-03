Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на новом российском ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА ФАН.
Церемония прошла на территории единственного в Северо-Западном федеральном округе пассажирского порта «Морской фасад». Кроме главы государства, в мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев. Также на церемонии поднятия флага присутствовал Виталий Черномырдин, сын экс-премьера России Виктора Черномырдина, давшего имя новому ледоколу.
Ледокол «Виктор Черномырдин» — крупнейший и мощнейший среди всех неатомных ледоколов в мире. Судно предназначено для проводки и буксировки судов в Финском заливе, а также может выполнять функции пожарного судна и участвовать в арктических и антарктических научных экспедициях.
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