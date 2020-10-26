Президент России Владимир Путин назвал выход США из договора о РСМД серьезной ошибкой.

«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой», - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. Поводом для денонсации стали обвинения США в том, что российский ракетный комплекс «Искандер» нарушает ДРСМД, заключенный в декабре 1987 года.



