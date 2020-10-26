Путин назвал выход США из договора о РСМД серьезной ошибкой
26 октября 202012:20
Президент России Владимир Путин назвал выход США из договора о РСМД серьезной ошибкой.
«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой», - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. Поводом для денонсации стали обвинения США в том, что российский ракетный комплекс «Искандер» нарушает ДРСМД, заключенный в декабре 1987 года.
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26 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru