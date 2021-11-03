Путин назвал сроки постановки на вооружение «Цирконов»

Президент России Владимир Путин объявил о завершающей фазе испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». С будущего года начнутся её поставки на вооружение военно-морского флота РФ, сообщил глава государства в ходе третьего на этой неделе совещания по оборонной тематике в Сочи.

Путин отметил, что разработка передовых вооружений гарантировала на десятилетия высокий уровень военной безопасности России. Тема сегодняшнего совещания - оснащение армии и флота системами вооружений, которые основаны на новых физических принципах.

По словам президента, создание в России лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого новейшего вооружения, можно назвать настоящим прорывом. По оценке Владимира Путина, эти разработки не имеют аналогов в мире.

Глава государства акцентировал внимание на том, что технологии искусственного интеллекта имеет первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений. Путин поставил задачу включить разработку перспективных образцов вооружений в новую государственную программу, рассчитанную до 2033 года.

