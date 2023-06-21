Путин: комплексы «Сармат» с новой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые установки комплекса «Сармат», сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он уточнил, что пусковые установки будут оснащены тяжёлой ракетой.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой», - сказал глава государства.

Ранее в Минобороны заявили об успешном завершении испытаний стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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