Путин: каждый день в Кремле обсуждается вопрос с обмундированием военнослужащих

«Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», — рассказал президент.

Он также подчеркнул, что пометил этот вопрос для себя.

Ранее Путин назвал героями всех участников СВО на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

