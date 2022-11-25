Путин: каждый день в Кремле обсуждается вопрос с обмундированием военнослужащих
Министерство обороны старается наладить работу по части обмундирования военных в зоне спецоперации так эффективно, как это возможно с учётом времени года, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщает RT.
«Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», — рассказал президент.
Он также подчеркнул, что пометил этот вопрос для себя.
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