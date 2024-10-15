Пушилин: Российские военные освободили более двух третей Дзержинска
Более двух третей территории города Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике уже освободили. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По словам политика, российские военные «шаг за шагом» продвигаются по городу.
«Уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек», — рассказал Пушилин.
Глава ДНР указал, что в Дзержинске остается гражданское население, многие из жителей не захотели уезжать и ждут возвращения мирной жизни.
Ранее СМИ сообщили, что обстановка в Дзержинске для ВСУ «весьма плачевная». Противнику приходится бежать, украинские военные выходят из города малыми группами, пишет Ura.ru.
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