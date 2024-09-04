Посол Харрис: В Британии прошли обучение 43 тысячи солдат ВСУ

Около 43 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку на территории Великобритании. Об этом заявил посол Соединенного Королевства на Украине Мартин Харрис в эфире украинского национального телемарафона.

Как отметил дипломат, Лондон «поддерживает ВСУ обучением».

«На данный момент 43 тыс. украинских солдат были на тренировках в Великобритании», — указал Харрис.

Летом 2022 года Британия запустила операцию Interflex по подготовке бойцов ВСУ, в программе также участвовали страны Северной Европы и Прибалтики, Австралия, Канада.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза решили увеличить число украинских военных, проходящих подготовку в рамках тренировочной миссии ЕС, с 60 до 75 тысяч, пишет RT.

