Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ РФ

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан Военно-морскому флоту, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

«В День России, 12 июня, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского Андреевского флага", — говорится в сообщении Минобороны.

«Князь Владимир» — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А") — атомных подводных лодок четвертого поколения. Ее главное отличие от крейсеров проекта 955 заключается в обводах корпуса, низкой шумности, улучшенной системе управления. На вооружении подводной лодки находятся комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современное минно-торпедное оружие.

