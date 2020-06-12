Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ РФ
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан Военно-морскому флоту, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.
«В День России, 12 июня, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского Андреевского флага", — говорится в сообщении Минобороны.
«Князь Владимир» — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А ("Борей-А") — атомных подводных лодок четвертого поколения. Ее главное отличие от крейсеров проекта 955 заключается в обводах корпуса, низкой шумности, улучшенной системе управления. На вооружении подводной лодки находятся комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современное минно-торпедное оружие.
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