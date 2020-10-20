Песков: Кремль не принимал решения о сокращении российской армии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о сокращении численности Вооруженных сил России не принимались.
Комментируя соответствующие предложения Минфина РФ, представитель Кремля рассказал журналистам, что может идти экспертное обсуждение, однако в стадии принятия решения таких вопросов нет.
Ранее Минфин предложил сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности. Это касается, в первую очередь, врачей, преподавателей, тыловиков и работников финансово-юридического сектора.
В Минобороны РФ предложение Минфина не поддержали. В военном ведомстве считают, что это решение будет иметь «нулевой» экономический эффект, поскольку средства на выплату денежного довольствия выделяются на реальную численность военнослужащих.
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