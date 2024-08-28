Песков опроверг сообщения об отправке призывников в Курскую область
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о якобы отправке призывников в Курскую область.
Как отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, чаще всего подобные сообщения «являются абсолютным искажением реальности».
«Не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — подчеркнул Песков.
Ранее Минобороны сообщило, что большинство призывников весенней кампании зачислили в учебные соединения и части для получения военно-учетной специальности. В ведомстве подчеркнули, что этих военнослужащих не направляли в новые регионы, также их не будут привлекать к участию в специальной военной операции, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru