Первое подразделение, оснащенное ударными роботами, создадут в российской армии
Первое подразделение, оснащенное ударными роботами, будет создано в российской армии, сообщает «Коммерсант».
В его состав войдут 20 боевых машин и пять робототехнических комплексов «Уран-9».
Вооружение у «Уран-9» включает в себя 30-миллиметровую автоматическую пушку, противотанковые управляемые ракеты «Атака», а также огнеметы «Шмель».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что его ведомство продолжит работы над расширением линейки военных роботов. По его словам, это будут тяжелые работы для разминирования, радиационной и химической разведки, а также надводные и подводные роботы.
Также в России разрабатывается новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования на базе семейства роботов «Уран». В российскую армию уже поставляются модели роботов линейки «Уран» - «Уран-6» для разминирования, ударный комплекс «Уран-9» и противопожарный «Уран-14». Также ведутся разработки по созданию тяжелого робота, предназначенного для освобождения территории от противотанковых мин. Первые образцы устройства появятся уже в следующем году.
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