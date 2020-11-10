Первая группа командования миротворцев РФ прибыла в Армению

Первый самолет Ил-76 с командованием миротворческих сил прилетел в Армению, информирует министерство обороны Российской Федерации. Идёт также подготовка к приему самолетов с подразделениями 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа.

Как уточняет Национальный центр управления обороной РФ, российские посты разместят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Руководитель НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев поставил задачу по организации воздушного моста для доставки транспортными самолетами МО РФ миротворческого контингента к местам выполнения задач.

Причём уже с первых минут получения приказа на создание миротворческой группировки были переброшены авангардные подразделения с техникой на аэродром вылета Ульяновск-Восточный. Воинские колонны совершили марш своим ходом на расстоянии до 250 километров, отмечает РЕН ТВ.

Всего в зону конфликта в Нагорном Карабахе будет переброшено почти 2 тысячи российских миротворцев. Командование операцией будет дислоцироваться в районе Степанакерта - столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

