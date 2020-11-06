Первая группа добровольцев отправилась в Карабах из Абхазии
Первая группа добровольцев отправилась из Абхазии в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба на своей странице в Facebook.
Авидзба отметил, что у каждого этнического армянина есть «право защищать свою Родину».
«Ангела Хранителя каждому», — пожелал помощник главы Абхазии.
Кроме того, Авидзба опубликовал кадры, снятые при отправке добровольцев из аэропорта Сочи. На снимках изображены 23 человека, среди которых глава Армянской общины Галуст Трапизонян и сам Авидзба, участник боевых действий в Донбассе в качестве командира интернационального отряда «Пятнашка».
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о прекращении огня, боевые действия на спорной территории продолжаются.
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