Первая группа добровольцев отправилась в Карабах из Абхазии

Авидзба отметил, что у каждого этнического армянина есть «право защищать свою Родину».

«Ангела Хранителя каждому», — пожелал помощник главы Абхазии.

Кроме того, Авидзба опубликовал кадры, снятые при отправке добровольцев из аэропорта Сочи. На снимках изображены 23 человека, среди которых глава Армянской общины Галуст Трапизонян и сам Авидзба, участник боевых действий в Донбассе в качестве командира интернационального отряда «Пятнашка».

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о прекращении огня, боевые действия на спорной территории продолжаются.

