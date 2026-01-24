Пентагон заявил о решимости России в конфликте на Украине

Россия, несмотря на трудности, сохраняет значительную военную и промышленную мощь. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Пентагона, пишет РИА Новости.

Как следует из документа, РФ сталкивается с рядом демографических и экономических трудностей. При этом продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи».

Кроме того, на Украине РФ продемонстрировала, что «обладает национальной решимостью», которая необходима для ведения затяжного конфликта вблизи своей границы.

Ранее стало известно, что Пентагон назвал Россию постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО.

