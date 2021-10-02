Пентагон заявил о намерении расширить военное сотрудничество с Турцией
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, выступив за расширение военного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что в ходе беседы главы военных ведомств обсудили «возможности расширения и укрепления давних оборонных связей» и обменялись мнениями «по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма».
Остин подтвердил, что Соединенные Штаты придают большое значение сотрудничеству Турцией в военной сфере.
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