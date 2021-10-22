Пентагон сообщил о срыве испытаний гиперзвукового оружия

Министерство обороны США заявило о срыве испытаний гиперзвукового оружия из-за отказа ускорителя, оборонное ведомство проводит проверку, передает РИА Новости.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в США отсрочили испытания гиперзвукового оружия. По данным агентства, ракета-носитель, на которой было размещено вооружение, не смогла взлететь, пишут Известия.

Как отметили в Пентагоне, речь идет об «эксперименте по сбору данных», запланированном на 21 октября на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.

«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее в четверг США успешно провели три испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия, напоминает Газета.ру.

