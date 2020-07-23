Патрульный корабль «Павел Державин» впервые вышел в море
Спущенный на воду в феврале прошлого года патрульный корабль «Павел Державин» сегодня впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Экипаж корабля проверит функционирование всех систем корабля и работоспособности его главной энергетической установки, испытает различное оборудование и резервные механизмы. После ходовых испытаний будут и другие, говорится в сообщении.
Патрульный корабль назван в честь Героя Советского Союза, в Великую Отечественную войну командовавшего бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии. Предназначение «Павла Державина» - соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ. Корабли этого проекта также могут выполнять поисково-спасательные функции.
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