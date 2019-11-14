«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» будет прикрывать на Севере Сирии вертолёты ВКС России, первая партия которых размещена уже в аэропорту города Камышлы на границе с Турцией. Российская авиагруппа перебазировалась с базы Хмеймим.

Как отмечает RT, вертолёты находились в воздухе порядка пяти часов.Ранее Минобороны РФ обнародовало видеозапись облёта вертолётами Ми-8 и Ми-35 ВКС в сирийской провинции Хасеке.

Авиация отвечает за безопасность наземных подразделений российской военной полиции, которая совместно с турецкими военнослужащими проводит патрулирование района в соответствии с сочинскими договорённостями.

