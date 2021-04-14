Отряд российских кораблей вышел на учения в Черное море
Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период, передает отдел информационного обеспечения ЧФ.
Отмечается, что в учениях участвует отряд в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец» и больших десантных кораблей.
Суда вышли из пунктов базирования и отработали преодоление условного минного заграждения в обеспечении тральных сил ЧФ, сообщает RT.
Кроме того, в учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.
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