Опубликованы кадры пуска ракеты «Циркон» из-под воды

Он был произведен с борта атомной подводной лодки. Из подводного положения пуск состоялся впервые. Стрельба проводилась в акватории Белого моря по условной морской цели с глубины 40 метров. Испытания осуществлял экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».

Пуск прошел успешно, а полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Ранее стало известно, что в случае успешного надводного пуска «Циркона» до конца текущего года состоится еще один, подводный, пуск ракеты.

