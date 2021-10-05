Опубликованы кадры пуска ракеты «Циркон» из-под воды

Минобороны России опубликовало видео, на котором показан первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщают «Известия».

Россия провела первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки

Он был произведен с борта атомной подводной лодки. Из подводного положения пуск состоялся впервые. Стрельба проводилась в акватории Белого моря по условной морской цели с глубины 40 метров. Испытания осуществлял экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».

Пуск прошел успешно, а полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Ранее стало известно, что в случае успешного надводного пуска «Циркона» до конца текущего года состоится еще один, подводный, пуск ракеты.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеРакета
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