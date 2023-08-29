Пушилин: Число погибших граждан в ДНР из-за кассетных боеприпасов кратно выросло
Количество случаев гибели мирного населения в Донецкой народной республике кратно увеличилось после того, как украинские военные начали применять кассетные боеприпасы. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что необходимо принимать дополнительные меры по защите граждан. По словам Пушилина, кассетные боеприпасы вызывают очень большую настороженность.
Ранее, 24 августа, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Отмечалось, что в Киевском районе города было зафиксировано не менее шести прилетов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru