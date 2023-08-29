Пушилин: Число погибших граждан в ДНР из-за кассетных боеприпасов кратно выросло

Количество случаев гибели мирного населения в Донецкой народной республике кратно увеличилось после того, как украинские военные начали применять кассетные боеприпасы. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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Он отметил, что необходимо принимать дополнительные меры по защите граждан. По словам Пушилина, кассетные боеприпасы вызывают очень большую настороженность.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Отмечалось, что в Киевском районе города было зафиксировано не менее шести прилетов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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