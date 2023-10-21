СМИ: Российские военные перехватили большинство ракет ATACMS
Большую часть ракет ATACMS, поставленных Украине, смогли перехватить Вооруженные силы России. Об этом пишет журнал The Spectator 21 октября .
«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — отмечается в публикации.
По мнению западных журналистов, российские военные адаптировались к новым видам вооружений, которые Запад направляет Украине. Несмотря на эти вооружения Киев не выполнил поставленные военные задачи.
Ранее США предоставили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью, поставив при этом условие, что Киев не будет применять снаряды для ударов по российской территории. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соловьев уволил Сатановского и извинился перед Захаровой
- КПП «Рафах» закрылся после пропуска 20 грузовиков с медикаментами
- СМИ: Российские военные перехватили большинство ракет ATACMS
- Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек
- Мэрил Стрип разъехалась с мужем после после 45 лет брака
- Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны
- Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом
- СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы
- Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников
- Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru