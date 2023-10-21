СМИ: Российские военные перехватили большинство ракет ATACMS

«Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель», — отмечается в публикации.

По мнению западных журналистов, российские военные адаптировались к новым видам вооружений, которые Запад направляет Украине. Несмотря на эти вооружения Киев не выполнил поставленные военные задачи.

Ранее США предоставили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью, поставив при этом условие, что Киев не будет применять снаряды для ударов по российской территории. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.



