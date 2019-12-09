Около 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу
Почти 500 новобранцев будут проходить службу в Семеновском стрелковом полку. Присягу они приняли в зале славы Музея Победы на Поклонной Горе.
«Это знаменательный для вас день. За время службы вы поймете, что значит настоящая мужская дружба», - заявил на церемонии командир полка, полковник Сергей Потапов.
Он подчеркнул, что службой в Семеновском полку следует гордиться, ведь солдатам предстоит охранять стратегические военные объекты, включая министерство обороны РФ.
Семеновский полк – один из старейших в российской армии. Свою историю он ведет еще от Петра Первого. Войсковая часть располагается на Большой Серпуховской улице, прохождение службы там считается очень почетным.
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