Около 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу

Почти 500 новобранцев будут проходить службу в Семеновском стрелковом полку. Присягу они приняли в зале славы Музея Победы на Поклонной Горе.





«Это знаменательный для вас день. За время службы вы поймете, что значит настоящая мужская дружба», - заявил на церемонии командир полка, полковник Сергей Потапов.

Он подчеркнул, что службой в Семеновском полку следует гордиться, ведь солдатам предстоит охранять стратегические военные объекты, включая министерство обороны РФ.

Семеновский полк – один из старейших в российской армии. Свою историю он ведет еще от Петра Первого. Войсковая часть располагается на Большой Серпуховской улице, прохождение службы там считается очень почетным.

