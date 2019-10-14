«Оговорочка по Фрейду». Российские адмиралы об ошибке конгрессмена США
Бывшие командующие флотами в эфире НСН прокомментировали поздравление ВМФ США открыткой с изображением крейсера «Петр Великий».
Американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в своем Twitter публикацию с поздравлением, однако ошибся с иллюстрацией. На картинке был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». «С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей», — гласила подпись к плакату. На ошибку обратил внимание военный журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен исправил твит, заменив картинку на официальный проморолик ВМС США, однако пользователи соцсети все равно высмеяли автора конфуза в комментариях.
Бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов в эфире НСН не удивился, что с американским политиком произошла такая оплошность. По его словам, российский корабль обладает непревзойденной мощью и ударной силой.
«Я думаю, что этот конгрессмен выставил эту фотографию, так как существует общее мнение, что корабли этого класса являются наиболее мощными, не считая авианосцев. Они имеют серьезное ударное и противовоздушное вооружение. Корабль многоцелевой, и ракетным ударом он способен уничтожить любой корабль. Естественно, что эти корабли получили признание», - рассказал он.
В свою очередь бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН рассмеялся и порадовался упоминанию российского крейсера в публикации американского политика.
«Я рад, что этому конгрессмену понравилась архитектура и мощь нашего крейсера. На душе приятно, что он допустил такую ошибку "по Фрейду"», - заметил он.
В ноябре 2018 года американское издание The National Interest представило рейтинг пяти самых смертоносных кораблей ВМФ России. Первое место в списке журналисты присудили «Петру Великому», предназначенному для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».
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