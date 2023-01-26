NYT: Генерал Абрамс счёл сложным для ВСУ использование американских танков
Отставной генерал, бывший командующий Вооруженными силами США в Южной Корее Роберт Абрамс, в честь отца которого были названы танки Abrams, заявил, что ВСУ будет трудно ремонтировать и поддерживать работу американских боевых машин, пишет The New York Times.
Абрамс, который имеет многолетний опыт эксплуатации M1 Abrams, отметил, что помимо физической поставок самих танков, а также средств для их обслуживания, потребуется обучить экипажи и механиков, что займёт определённое время.
«Я не знаю, но это точно не 30 дней, могу так сказать», — заключил американский генерал.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине будет передан 31 танк M1 Abrams, пишет журнал «Профиль».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что на это потребуется много месяцев.
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