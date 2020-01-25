АрМИ - 2020. Нет НАТО, и не надо

На Армейские международные игры-2020, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября, предварительно заявились 250 команд общей численностью шесть тысяч человек. В Российской армии к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам. приглашения отправлены 90 государствам, включая членов НАТО.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко объяснил в эфире НСН, почему не стоит ожидать делегаций от стран НАТО.