АрМИ - 2020. Нет НАТО, и не надо
Эксперт рассказал НСН, почему военные НАТО не приедут на Армейские международные игры-2020.
На Армейские международные игры-2020, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября, предварительно заявились 250 команд общей численностью шесть тысяч человек. В Российской армии к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам. приглашения отправлены 90 государствам, включая членов НАТО.
Полковник в отставке Михаил Тимошенко объяснил в эфире НСН, почему не стоит ожидать делегаций от стран НАТО.
«Нет, не были. И не будут. Во-первых, это политический момент. А во-вторых – всегда есть риск проиграть», - отметил он.
В Североатлантическом альянсе проводятся свои игры среди военных.
«У натовцев проводятся. Не аналогичные, но похожие. Они имеют такой тактический уклон», - пояснил собеседник НСН.
Как сообщил Шойгу, в программу Армейских международных игр-2020 включили 31 конкурс. Некоторые из них пройдут на территории других стран, в частности, в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане. Впервые один из конкурсов – «Полевая кухня» - будет принимать Шри-Ланка.
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