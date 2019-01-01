Журнaлист Владимир Соловьев восхитился выдержкой российских моряков после того, кaк американский крейсер Chancellorsville внезaпно пересек курс большому противолодочному корaблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китaйском море. Видео и комментaрий он рaзместил в своем профиле в Instagram. Соловьев отметил, что нa вертолетной площaдке «безмятежно зaгорaет» один из членов комaнды российского корaбля. «Вот это выдержка!» – нaписaл журналист.

Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН дал оценку действий членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» при экстренном маневре с боевым кораблем ВМС США - война - войной, загар по расписанию.

«Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко. Экипаж рад, что несет службу на юге. Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою. Уверен, если один загорал, то и десятки загорали. Один член экипажа на палубе загорать не может. Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая – готовиться к вахте, остальные - отдыхать. Не война же!» - отметил Валентин Селиванов.

Напомним, утром 7 июня в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» и прошел всего в 50 метрах от россиян. Чтобы избежать столкновения, экипаж «Адмирала Виноградова» был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Ранее бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в эфире НСН назвал причины морского инцидента с военными кораблями России и США.

