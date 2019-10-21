Новости за ночь: Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал, по его мнению, настоящую причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава военного ведомства уверен, что Штаты таким образом хотят сдерживать Россию и Китай. Так, отметил министр, ещё до выхода из договора США создавали ударные беспилотники, а также размещали в Европе пусковые Мк-41, необходимые для ракет «Томагавк».

