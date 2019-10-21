Новости за ночь: Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

21 октября 201907:27

Главные новости минувшей ночи по версии НСН

1

Шойгу раскрыл причину выхода США из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал, по его мнению, настоящую причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава военного ведомства уверен, что Штаты таким образом хотят сдерживать Россию и Китай. Так, отметил министр, ещё до выхода из договора США создавали ударные беспилотники, а также размещали в Европе пусковые Мк-41, необходимые для ракет «Томагавк».

2

Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»

Четверть российских граждан считает себя «жертвами перестройки». Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМ, сообщает РИА Новости. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос. Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию.

3

СМИ: На учениях «Гром-2019» произошёл сбой

«Ведомости» сообщили о сбое на стратегических учениях«Гром-2019». Так, стало известно, что подводная лодка К-44 «Рязань» не смогла произвести второй пуск баллистической ракеты Р-29Р. Источники сообщают, что пуск был отменен из-за отказа некоторых систем субмарины.

4

Назван регион России с самым доступным газом

Жители Сахалинской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов получают самый доступный газ в России. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается. Что в этих регионах можно купить наибольшее количество газа на среднюю зарплату. При этом в самом низу рейтинга оказались Саратовская, Ивановская и Иркутская области

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
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