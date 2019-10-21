Новости за ночь: Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Главные новости минувшей ночи по версии НСН
Шойгу раскрыл причину выхода США из ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал, по его мнению, настоящую причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава военного ведомства уверен, что Штаты таким образом хотят сдерживать Россию и Китай. Так, отметил министр, ещё до выхода из договора США создавали ударные беспилотники, а также размещали в Европе пусковые Мк-41, необходимые для ракет «Томагавк».
Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
Четверть российских граждан считает себя «жертвами перестройки». Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМ, сообщает РИА Новости. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос. Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию.
СМИ: На учениях «Гром-2019» произошёл сбой
«Ведомости» сообщили о сбое на стратегических учениях«Гром-2019». Так, стало известно, что подводная лодка К-44 «Рязань» не смогла произвести второй пуск баллистической ракеты Р-29Р. Источники сообщают, что пуск был отменен из-за отказа некоторых систем субмарины.
Назван регион России с самым доступным газом
Жители Сахалинской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов получают самый доступный газ в России. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается. Что в этих регионах можно купить наибольшее количество газа на среднюю зарплату. При этом в самом низу рейтинга оказались Саратовская, Ивановская и Иркутская области
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей