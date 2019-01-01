НАТО назвало цели военных учений в Балтийском море

В Балтийском море в воскресенье, 9 июня, стартовали ежегодные военно-морские учения Североатлантического альянса BALTOPS, пишет РИА ФАН. В них принимают участие более 8,5 тысяч американских и европейских военных из 18 стран. Информация была размещена на сайте Североатлантического Альянса.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для НАТО, поскольку граничит с шестью странами, которые входят в Североатлантичнский Альянс, уточняет RT. Она также отметила, что в регионе заметно ухудшился уровень безопасности в связи с «незаконной аннексией Россией Крыма». По словам Лунгеску, BALTOPS проверяет уровень слаженности, а также хочет показать, что НАТО может защитить себя от любого противника.

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН заявил, что в военной тактике американцы возвращаются к методам работы в период «холодной войны».

