Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с американским коллегой

Начальник Генерального штаба ВС России, первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов, генералом армии США Марком Милли. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

По данным Минобороны, генералы обсудили вопросы безопасности, а также поддержание стабильности в различных регионах мира.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Телефонный РазговорСШАГенштаб ВС РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры