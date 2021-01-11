Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с американским коллегой
11 января 202120:03
Начальник Генерального штаба ВС России, первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов, генералом армии США Марком Милли. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
По данным Минобороны, генералы обсудили вопросы безопасности, а также поддержание стабильности в различных регионах мира.
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11 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru