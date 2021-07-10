На Украине заявили об отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера

Компания Rolls-Royce отказала Украине в поставке комплектующих для десантно-штурмовых катеров «Кентавр», заявил экс-советник бывшего президента страны Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Украинские ВМС в 2019 году планировали получить четыре боевых катера, в том числе суда проекта «Кентавр», которые производились на заводе «Кузница на Рыбальском». В июле нынешнего года глава правления завода и экс-замминистра обороны Украины стали подозреваемыми по делу о поставках техники ненадлежащего качества для украинской армии, также речь шла о закупках «Кентавров».

Бирюков сравнил сложившуюся ситуацию с «закрученным детективом» и рассказал, что Rolls-Royce должны были поставить водометы на боевые катера.

«Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских [патрульных катеров] "Раптор" водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Кроме того, политик отметил, что два уже построенных «Кентавра» в течение двух последних лет не принимают на вооружение из-за отсутствия приказа командования о создании комиссии по приемке. Также пять кораблей стоят «у причальной стенки уже два года».

