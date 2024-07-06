На российском аэродроме успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов
Систему охраны инфраструктурных объектов, в которой применяются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих гражданских аэродромов РФ. Об этом рассказал разработчик проекта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.
«Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с "пушкой", но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из... аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме», — поделился собеседник агентства.
Кузякин отметил, что специалисты убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома и провели тестовую работу операторов под управлением диспетчеров. ЦКБР обучил сотрудников аэродрома управлению системой FPV, ведущей мониторинг объекта и уничтожающей аппараты-«нарушители» на земле и в воздухе. При этом в обычном режиме FPV-расчет ежедневно выполняет облеты аэродрома и прилегающих территорий, разгоняя птиц.
Ранее Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер-10», разработанные в ЦКБР, адаптировали под выполнение задач охраны и противовоздушной обороны.
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