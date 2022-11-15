На аэродромах Южного военного округа оборудуют комнаты психологической разгрузки

На аэродромах Южного военного округа установят комнаты с оборудованием для психоэмоциональной разгрузки летного состава. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Комнаты психологической разгрузки помогут летному составу поддерживать психологическое и физическое здоровье, необходимое для успешного выполнения учебных и боевых задач, несения боевых дежурств, обеспечат своевременное восстановление работоспособности военнослужащих», — рассказали в пресс-службе ЮВО.

16 аэродромов военного округа планируется оснастить новыми техническими средствами. Также спецоборудование используют для проведения групповых и индивидуальные сеансов психоразгрузки для снятия эмоционального напряжения и стресса среди военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьЛетчикиВоенные
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