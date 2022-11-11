Многодетный отец из Челябинской области погиб в зоне спецоперации

Многодетный мобилизованный из Челябинской области погиб через две недели после отправки на службу. У 41-летнего Василия Жукова остались жена и трое детей: 16 и 12 лет, младшему ребёнку — 8 месяцев. У россиянина был боевой опыт, он являлся ветераном боевых действий в Чечне и имел звание старшины. Его призвали на службу в числе первых 29 сентября.

Как рассказали в военкомате, Василий Жуков погиб 13 октября. Похоронен на Южном кладбище в Миассе 9 ноября. Награжден орденом Мужества посмертно.

13 октября стало известно о гибели пятерых южноуральцев, мобилизованных межрайонным коркинским военкоматом. Всех их призвали в один день — 29 сентября.