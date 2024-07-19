Минтруд предложил увеличить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ведомство представило проект приказа, расширяющий перечень профессий и организаций для альтернативной службы в осенний призыв 2024 года. Согласно предложению, список увеличится с 224 профессий и 1305 организаций до 237 специальностей и 1442 предприятий.

Минтруд хочет увеличить число организаций для альтернативной службы

По предложению ведомства, граждане, проходящие альтернативную службу, смогут работать по множеству новых специальностей.

В том числе в качестве гидролога, специалиста по гидрометнаблюдениям. Среди других работ — инженер в области метрологии, по обслуживанию гидрометеорологических приборов и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации и ряд других профессий, передает «Радиоточка НСН».

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