Минобороны ускоренными темпами наберёт к 2024 голу контрактников и офицеров на сложную технику

Министерство обороны в течение трёх лет будет каждый год дополнительно набирать около 15 тысяч военнослужащих по контракту и офицеров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам единого дня приемки военной техники.

По его словам, подходы к комплектованию экипажей на особо сложную технику в значительной степени изменились. Темпы замещения должностей ускоряются – к 2024 году должна быть завершена комплектация , которую ранее планировалось осуществить к 2030 году. Как пояснил Шойгу, это необходимо для того, чтобы техника была обеспечена должным образом необходимыми экипажами и специалистами.

Кроме того, оборонное ведомство будет заключать новые государственные контракты сроком на 10 лет. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Причём, долю долгосрочных контрактов нарастят до 60% от совокупного объёма.

