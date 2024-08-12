Минобороны РФ: Силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов HIMARS реактивной системы залпового огня на колёсном шасси американского производства, поставленной США Вооруженным силам Украины. Такие данные приведены в сводке министерства обороны России за сутки.

Кроме того, системы ПВО сбили 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из этого числа 22 были ликвидированы вне зоны проведения специальной военной операции, уточняет RT. Оборонное ведомство также отчиталось об уничтожении двух управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

В целом подразделения российских войск за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 127 районах, уточнили в Минобороны РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», применялись оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные установки и ствольная артиллерия.

