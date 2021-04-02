Минобороны РФ получит еще один комплекс «Авангард»
Министерство обороны РФ в текущем году получит еще один стратегический ракетный комплекс с боевым блоком «Авангард». Об этом сообщил генеральный директор, генконструктор разработчика комплекса НПО Машиностроения Александр Леонов.
По данным «Российской газеты», последняя поставка «Авангарда» в РВСН состоялась в декабре 2020 года: тогда две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками поступили в 13-ю Ясненскую дивизию под Оренбургом.
Полет «Авангарда» в отличие от традиционных боевых блоков проходит не по баллистической траектории, а в плотных слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров. Блок способен обходить зоны обнаружения и поражения всех существующих средств противоракетной обороны.
Корпус «Авангарда» может выдерживать температуры до 1600-2000 градусов Цельсия, сохраняя стабильные аэродинамические характеристики и устойчивое управление на всей траектории движения.
Между тем, Леонов сообщил, что срок службы межконтинентальных баллистических ракет 25А35, используемых в качестве носителей «Авангарда», будет продлен еще на три года. Ресурс ракет составляет 36 лет и истекает в нынешнем году, отмечает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
- Тихановская попала в список лиц, причастных к терроризму
- Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- Пресс-секретарь Зеленского назвала потрясающей его беседу с Байденом
- Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru