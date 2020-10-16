Минобороны РФ объявило о начале манёвров в Каспийском море

Военные учения начались в Каспийском море с участием шести кораблей, семи самолетов и более 400 военнослужащих. Об этом информирует министерство обороны России.

Уточняется, что манёвры будут походить в центральной части акватории Каспийского моря севернее полуострова Апшерон.

Учения проводятся в рамках контрольной проверки готовности войск. В оборонном ведомстве подчеркнули, что манёвры не представляют опасности и не влекут ограничений экономической деятельности прикаспийских стран.

