Минобороны РФ готовится заключить новый контракт на поставку МиГ-35

Министерство обороны России в ближайшее время подпишет с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) новый контракт на поставку истребителей МиГ-35. Об этом генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.

По словам Тарасенко, в рамках нового контракта Минобороны может быть поставлено "несколько десятков машин".

В августе прошлого года на форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку первых шести МиГ-35. В июне 2019 года ВКС получили первые два истребителя, еще четыре машины будут поставлены до конца года.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", его характеристики максимально приближены к самолетам пятого поколения.

