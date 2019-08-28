Минобороны РФ готовится заключить новый контракт на поставку МиГ-35
Министерство обороны России в ближайшее время подпишет с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) новый контракт на поставку истребителей МиГ-35. Об этом генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.
По словам Тарасенко, в рамках нового контракта Минобороны может быть поставлено "несколько десятков машин".
В августе прошлого года на форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку первых шести МиГ-35. В июне 2019 года ВКС получили первые два истребителя, еще четыре машины будут поставлены до конца года.
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", его характеристики максимально приближены к самолетам пятого поколения.
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