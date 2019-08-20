Минобороны раскрыло детали первого полёта БПЛА «Альтиус-У». Видео

В рамках программы реновации в Москве подобрано ещё семь стартовых площадок Этот вторник стал самым теплым днем в столице с начала месяца Линии Московских центральных диаметров обозначат на схеме столичной подземки буквой D Парки Москвы присоединятся к всероссийской акции «Ночь кино»