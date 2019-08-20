Минобороны раскрыло детали первого полёта БПЛА «Альтиус-У». Видео

Министерство обороны Российской Федерации выложило в сети видеозапись первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У». Он находился в воздухе 32 минуты. Полёт на высоте до 800 метров проходил в полностью автоматическом режиме, передаёт RT. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все системы беспилотника отработали в штатном режиме.

«Альтиус-У» предназначен для ведения разноплановой разведки с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. БПЛА может не садиться на землю более суток. Недавно Минобороны также отчиталось о первом лётном испытании боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».



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Фото: Министерство обороны РФ
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