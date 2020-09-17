Минобороны РФ предложило разрешить предупредительные авиаудары по нарушителям границ

Министерство обороны Российской Федерации предложило внести поправку в закон «О государственной границе РФ» о возможности бомбардировки по курсу следования кораблей, нарушивших границу, для их предупреждения о намерении применить оружие на поражение. Об этом сообщает ТАСС.

«Абзац третий статьи 35 после слов «предупредительные выстрелы» дополнить словами «(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы», — отмечается в проекте поправки.

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Действующий закон прописывает, что ФСБ и ВС РФ должны сделать ясное предупреждение перед применением оружия на поражение к нарушителям границ.

В ноябре 2018 годa три корaбля укрaинских ВМС нaрушили грaницу России и были задержаны. Влaдимир Путин нaзвaл этот инцидент провокaцией, связaнной с низким рейтингом Петрa Порошенко в преддверии выборов.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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