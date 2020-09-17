Минобороны РФ предложило разрешить предупредительные авиаудары по нарушителям границ

Министерство обороны Российской Федерации предложило внести поправку в закон «О государственной границе РФ» о возможности бомбардировки по курсу следования кораблей, нарушивших границу, для их предупреждения о намерении применить оружие на поражение. Об этом сообщает ТАСС.

«Абзац третий статьи 35 после слов «предупредительные выстрелы» дополнить словами «(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы», — отмечается в проекте поправки.