Минобороны потребовало взыскать 6,4 млрд рублей убытков с «ВСК»

Минобороны в июне подало 23 иска к «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК») на сумму в 6,8 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд — по трем заявлениям о взыскании убытков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы столичного Арбитражного суда.

Суд определил принять все три иска о взыскании и возбудить производство по делу. Так, в одном из заявлений (на 2,9 млрд рублей) отмечается, что разбирательство касается взыскания убытков по госконтракту. В двух исках в качестве третьего лица указана Счетная палата.

Минобороны регулярно подает заявления в арбитражный суд о взыскании различных сумм с «ВСК». Их число выросло в последние месяцы: так, в мае военное ведомство подало 17 исков на сумму 1,1 млрд рублей. При этом в апреле Минобороны подало лишь четыре иска на сумму 35 млн рублей, а за весь прошлый год было подано 23 подобных заявления.

